Последнее обновление: 04.05.2017 16:33

Курсы наличной валюты в банках Минска на 4 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,87 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,872 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,037 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,042 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,28 рубля (не изменился).

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