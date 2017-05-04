Tesla заявила о рекордных поставках в первом квартале 2017 года

За первый квартал 2017 года Tesla поставила рекордное количество автомобилей — 25 051. Об этом говорится в официальном отчете компании.

Из документа следует, что по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году Tesla увеличила производство автомобилей на 64%. Также компания более чем в два раза увеличила свою выручку за первый квартал — с $1,1 млрд до $2,7 млрд.

В Tesla ожидают, что за первое полугодие 2017 года объем поставок автомобилей составит 47–50 тыс. единиц. Это приведет к ежегодному росту поставок на 61–71%, отмечается в заявлении.

В компании отметили, что в июле этого года она планирует начать производство автомобилей Model 3 с 5 тыс. единиц в неделю в 2017 году и до 10 тыс. единиц в 2018 году.

В апреле стало известно, что Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией США. Рыночная капитализации компании на пике превысила $51 млрд. Это позволило Tesla обойти по стоимости General Motors и Ford Motors.