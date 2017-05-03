Президент Польши предложил провести конституционный референдум

Президент Польши Анджей Дуда предлагает провести в 2018 году конституционный референдум.

"Пришло время для конституционной дискуссии. В 2018 году народ должен высказаться относительно будущего устройства своего государства", - заявил Дуда в среду в ходе церемонии в Варшаве по случаю годовщины принятия польской Конституции.

По его словам, в рамках референдума народ страны должен высказать свое мнение на тему того, "каких направлений хочет в будущем, какой видит роль президента, сейма, сената, какие права и свободы должны быть более акцентированы".

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда страны. Президент Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или в крайнем случае "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.