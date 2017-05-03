В Беларуси планируют обсудить вопрос отмены смертной казни

Белорусские "палаточники" намерены организовать широкое обсуждение вопроса об отмене смертной казни в стране. Об этом заявил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты парламента Андрей Наумович.

"Тема требует широкого обсуждения, широкой дискуссии с нашими избирателями, гражданами Беларуси", - сказал Наумович в парламенте.

Он подчеркнул, что вопрос отмены смертной казни является "чувствительной темой для Беларуси".

Наумович напомнил, что в парламенте создана рабочая группа по проблематике смертной казни, цель которой "не агитация, а доведение информации – зарубежного опыта по отмене смертной казни, разворачивание широкой дискуссии".

Он отметил, что в настоящее время в Беларуси находятся с визитом исполнительный директор организации "Проект по вопросам смертной казни", член экспертной группы по вопросам смертной казни МИД Великобритании Парвез Джаббар и генсекретарь неправительственной организации "Международная комиссия против смертной казни" Асунта Виво Кавальер. В рамках этого визита, в частности, запланированы встречи в парламенте, Белорусском госуниверситете, а также поездка в Гродненскую область для встречи с местными жителями.

"Завтра у нас поездка в Гродненскую область, Лидский район. Это первый такой проект. Однако мы можем организовать такой проект в любом регионе по вашему предложению, готовы выехать", - сказал Наумович.

Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене смертной казни выносился в республике на общенациональный референдум. За сохранение этого вида наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Беларуси в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

Как говорится в материалах нижней палаты парламента со ссылкой на соцопросы, в настоящее время количество сторонников смертной казни уменьшилось, но по-прежнему больше 50%. В начале 2018 года планируется инициирование вопроса о проведении парламентских слушаний по проблематике смертной казни.