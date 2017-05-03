Китай вместо угольных ТЭС будет строить "домашние" мини-АЭС

Китай приступает к строительству мини-АЭС собственной разработки мощностью 100 МВт, которые заменят угольные ТЭЦ и бойлерные. Об этом пишет "Международное радио Китая (CRI).

"Китай приступает к строительству мини-АЭС собственной разработки. Первый реактор ACP-100 «Линлун» будет возведен на острове Хайнань. ...ACP-100 – первый в мире мини-реактор, который получил всю разрешительную документацию МАгАтЭ", - сообщает CRI.

Как отмечает портал, интерес к закупке реактора нового типа уже проявили партнеры из Великобритании, Канады, Монголии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Бразилии, Пакистана и Индонезии.

Вместе с тем о технических характеристиках новой миниатюрной АЭС пока известно мало.

"Судя по названию, ее мощность составит 100 МВт – в 10 раз меньше, чем у стандартных реакторов. Мини-АЭС планируется использовать, в частности, для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов – это будет «домашняя» атомная станция, которая придет на смену угольным ТЭС и бойлерным", - добавили в CRI.