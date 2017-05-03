Сбежавший в Швецию бывший сотрудник КГБ заявил о контрабанде нефтепродуктов через Беларусь

Бывший сотрудник белорусского КГБ Андрей Молчан утверждает, что располагает документами, свидетельствующими о контрабанде нефтепродуктов из Беларуси.

Бывший сотрудник КГБ бежал в Швецию и заявил о контрабанде нефтепродуктов через Беларусь

Он передал эти документы Шведскому радио.

Судя по военному билету Молчана, он работал в КГБ с 2000 до 2010 года и дослужился до звания майора. Житель Витебска Молчан в 2012 году попросил политического убежища в Швеции, но ему отказали, так как не увидели доказательств политического преследования. Молчан утверждал, что уволился, поскольку не желал участвовать в политических репрессиях, и что его преследовали и избивали после увольнения из КГБ.

Из предоставленных Молчаном документов следует, что белорусские компании экспортировали нефтепродукты под видом растворителей, чтобы не перечислять пошлины России.

Молчан утверждает, что не опубликовал документы ранее, потому что боялся.

Из документов следует, что белорусские таможенники останавливали поезда с дизельным топливом, которое по документам проходило как растворитель, но получили приказ от вице-премьера Беларуси Владимира Семашко не рассматривать данный груз как подлежащий таможенной проверке и не направлять образец продукции для анализа в российскую лабораторию.

Груз следовал через Таллинн. Там «растворитель» вновь превращался в «российское дизтопливо», которое отправляли в порт Антверпена (Бельгия).

По словам Молчана, ему приказали отправить все документы по делу о контрабанде в Минск, но он снял копии всей папки и даже сохранил некоторые оригинальные бумаги.

Шведское радио сообщает, что ему не удалось получить комментарий пресс-службы правительства и президента Беларуси, пишет "Наша нива".