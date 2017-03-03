Производство мобильных телефонов в Китае в 2016 году выросло почти на 14%

Производство мобильных телефонов в Китае в 2016 году увеличилось на 13,6% - до 2,1 млрд штук, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации страны.

Темпы роста выпуска домашней аудио- и видеотехники ускорились в прошлом году, в частности, производство телевизоров повысилось на 8,9% - до 157,7 млн.

В то же время, отмечает агентство "Синьхуа", продолжил сокращаться выпуск персональных компьютеров. В прошлом году их производство уменьшилось на 7,7% - до 290,09 млн.

В 2016 году сложилась в целом благоприятная ситуация в сфере производства электронного оборудования и приборов, снизилась доля убыточных предприятий. Выручка предприятий этой отрасли увеличилась на 8,4%, прибыль - на 12,8%.