Последнее обновление: 03.03.2017 11:24

Курсы наличной валюты в банках Минска на 3 марта 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 рубля и составил 1,902 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 1,905 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,005 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 рубля (не изменился).

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