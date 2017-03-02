Подрядчики Газпрома получили крупнейшие госзаказы в 2016 году - Forbes

Крупнейшие госзаказы в 2016 году получили подрядчики Газпрома и строители трассы "Таврида" в Крыму, сообщает журнал Forbes в своем рейтинге.

Самым крупным стал заказ "Газпрома" компании "Петон", принадлежащей Игорю Мнушкину, Олегу Полякову, Владимиру Зайцеву. В 2016 году владельцы компании получили заказы общей сложностью на 176 миллиардов рублей. Стоимость заказа Петону на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области составила 126,75 миллиарда рублей, на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале — 47,7 миллиарда рублей.

ЗАО "ВАД", на 100% принадлежащий Валерию Абрамову и Виктору Перевалову, в 2016 году получило без конкурса подряд от правительства Крыма на возведение трассы "Таврида" за 128 миллиардов рублей. Общая сумма господрядов Валерия Абрамова и Виктора Перевалова составила 163,2 миллиарда рублей, кроме правительства Крыма, заказчиком выступил Автодор.

Владельцы "Стройтранснефтегаза" получили господряды на 153,3 миллиарда рублей, заказчиками выступили "Газпром" и его структуры. Отмечается, что компанию часто связывают с Геннадием Тимченко, но у него лишь 31,5%, а основные владельцы неизвестны.

Вячеслав Аминов, Вадим Аминов, Алексей Лихтенфельд, которым на 90% принадлежит компании "Нефтетранссервис" получили заказы от"Роснефти и Башнефти на 147,1 миллиарда рублей. Отмечается, что в 2016 году Нефтетранссервис без конкурса подписал несколько крупных контрактов с Роснефтью на перевозку экспортных и внутрироссийских нефтеналивных грузов, самый крупный из них — на 119,4 миллиарда рублей.

Газпром, Роснефть и МОЭСК стали заказчиками для Геннадия Тимченко, доли которого в основных компаниях-подрядчиках составляют 31,5% — в Стройтранснефтегазе, 80% в Трансойле и 80% в Стройтрансгазе, сумма господрядов составила 137,7 миллиарда рублей.