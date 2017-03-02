Нацбанк Украины предрек замедление роста ВВП из-за блокады Донбасса

Глава Национального банка Украины прогнозирует замедление роста ВВП страны в текущем году до 1,5% по сравнению с прежним прогнозом в 2,8% в случае продолжения торговой блокады Донбасса, сообщает агентство УНИАН.

"Продолжение блокады до конца года может ухудшить прогнозируемый показатель роста реального ВВП на 1,3 процентного пункта, до 1,5% на конец текущего года", - сообщает агентство со ссылкой на слова главы Нацбанка.

Ранее Нацбанк прогнозировал рост ВВП в 2017 году на уровне 2,8%.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. По словам премьера страны Владимира Гройсмана, если блокада не будет снята, то Киеву придется покупать уголь в РФ или США.

Кабмин Украины на заседании в среду утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе, который вводит запрет на перевозку всех товаров, кроме продуктов питания и лекарств, в составе гуманитарных грузов, а также продукции для электроэнергетики и металлургии. При этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш отметил, что точный перечень товаров, которые будет разрешено провозить через линию разграничения, оперативно разработает его министерство при взаимодействии с Минэкономики, фискальной службой и Службой безопасности.