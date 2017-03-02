ЕП поддержал проект о сверке с ЕК межправсоглашений на импорт энергии

Пленарная сессия Европарламента приняла в первом чтении законопроект об уведомлении Еврокомиссии о планах начать переговоры, а также о предъявлении ей проектов межправительственных соглашений стран Евросоюза, связанных с импортом энергии из третьих стран, свидетельствует голосование в ЕП.

"Правила, требующие от стран Евросоюза информировать Еврокомиссию о своих планах обсуждать сделки по поставкам энергии с третьими странами до начала переговоров были одобрены евродепутатами в четверг", — говорится в сообщении.

В законопроекте идет речь также и о том, чтобы показывать Еврокомиссии проекты межправительственных соглашений на импорт энергии из третьих стран до их вступления в силу, свидетельствуют материалы ЕП.

В поддержку законопроекта проголосовало 542 депутата ЕП, против – 87.

Исходя из пресс-релиза ЕП, речь идет, в том числе, о соглашениях на импорт газа и нефти. Цель законопроекта – добиться соответствия законодательству Евросоюза межправсоглашений на импорт энергии из третьих стран, свидетельствует релиз.

Источник в ЕС, знакомый с ходом процедуры согласования документа, в конце января говорил РИА Новости, что эти новые правила сверки с Еврокомиссией межправительственных соглашений вступят в силу не ранее, чем к лету текущего года. По его словам, необходима, в том числе, проверка текста юристами-лингвистами, принятие его Европарламентом и Советом ЕС, а также подписание главами этих институтов.

Сейчас страны ЕС должны показывать межправительственные соглашения Еврокомиссии лишь после их заключения.

Согласно новым правилам, в ответ на сообщение страны ЕС о планах начать переговоры по межправительственному соглашению об импорте энергии из третьей страны, Еврокомиссия может "посоветовать" ей, как обеспечить соответствие будущего договора законодательству Евросоюза, говорится в сообщении ЕП.

Еврокомиссия, по новым правилам, сможет принимать участие в статусе наблюдателя в переговорах по таким соглашениям: либо по просьбе страны-члена Евросоюза, участвующей в них, либо, если сама сочтет это нужным, говорится в сообщении Европарламента.

"Однако ее участие будет подлежать письменному одобрению соответствующей страны-члена ЕС", — отмечается в релизе.

Еврокомиссии отводится пять недель на то, чтобы выразить стране ЕС свои сомнения относительно договоренностей, о которой ведутся переговоры, а также последующие 12 недель на то, чтобы представить свое мнение относительно соответствия планируемой сделке законодательству ЕС, отмечается в сообщении.

"Если страна Евросоюза не примет во внимание мнение Еврокомиссии в ратифицированной версии соглашения, она должна, без излишнего промедления, объяснить Еврокомиссии в письменной форме причины такого решения", - говорится в сообщении.