Газпром прогнозирует рост цен на газ в России

Газпром прогнозирует рост регулируемых цен на свой газ в РФ в ближайшие годы на 3-3,5%. Об этом сообщил зампредседателя правления компании Андрей Круглов.

"Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%", - сказал Круглов.

По его словам, при этом вопрос предоставления "Газпрому" скидки крупным потребителям еще рассматривается властями РФ.

"Мы вышли с предложением о том, чтобы Газпром имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%, вопрос этот рассматривается, и мы рассчитываем, что будем услышаны", - отметил зампредседателя правления.

Ранее заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что экспортная цена на российский газ в ЕС в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров.