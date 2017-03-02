Некачественное топливо обнаружили на каждой восьмой заправке в России

По данным Росстандарта, в 2016 году некачественное топливо было найдено на каждой восьмой российской заправке. Различные нарушения были обнаружены на 18% АЗС — этот показатель оказался самым низким за последние пять лет

В 2016 году на 12% заправок России было обнаружено топливо с нарушениями физико-химических свойств (суррогат). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстандарта, представленные на заседании рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов.

В то же время уровень нарушений на АЗС в прошлом году оказался самым низким за последние пять лет, следует из презентации ведомства. По результатам проверки 1536 заправок различные нарушения были найдены на 18% АЗС​. Как отмечает издание, в 2015 году этот показатель был рекордно высоким и составлял 42,5%.

Материалы проверок также свидетельствуют о снижении уровня нарушений на нефтебазах (21,5% против 40% годом ранее).

По мнению собеседников газеты на рынке, улучшению ситуации способствовала активизация борьбы с контрафактом. Однако в Росстандарте считают, что рынок по-прежнему нуждается в ужесточении контроля. В частности, предлагается ввести испытания и паспортизацию топлива перед отгрузкой в розничную сеть, говорится в презентации.

В ноябре прошлого года Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов в 1% (не менее 500 тыс. руб.) за продажу некачественного топлива, или приостановки деятельности на 90 суток за повторное нарушение, или штрафа в размере 2 млн руб. Но пока, как отмечает «Коммерсантъ», у ведомств есть разногласия по этому вопросу. В частности, против оборотного штрафа выступало Министерство экономического развития.

В феврале о проблеме суррогата на заправках также сообщало агентство «Аналитика товарных рынков», напоминает издание. Как пояснил «Коммерсанту» генеральный директор агентства Михаил Турукалов, на фоне низкой маржи реализации бензина в рознице некоторые продавцы ищут способ ее повысить, что влечет за собой рост объемов некачественного топлива на рынке.