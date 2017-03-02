В Беларуси проиндексированы тарифы на газ, электричество и отопление

В Беларуси проиндексированы субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Согласно постановлению Совмина от 28 февраля 2017 г. № 167, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 15,6722 руб. за 1 Гкал.

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,0911 руб., летом 1 кубометр газа будет стоить 0,2853 руб. При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,2853 руб. за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр газа составит 2,26 руб. с одного проживающего в месяц. Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 6,53 руб. за кубометр.

Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить 3,69 руб.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период придется платить 0,4513 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период – 0,1692 руб.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 1,6277 руб., в летний период – 0,7608 руб. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить 0,7608 руб.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит 2,26 руб. с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить 6,44 руб., при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 3,02 руб.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы в отопительный сезон составит 5,3438 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, летом – 0,7608 руб. Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 0,5404 руб. Баллон, таким образом, будет стоить 11,35 руб.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1013 руб. за кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – 0,0708 руб. за 1 кВт.•ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – 0,2027 руб. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,0834 руб. за 1 кВт.•ч, в остальное время суток – 0,155 руб.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2017 г.