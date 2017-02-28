МТС запустит технологию звонков через Wi-Fi по всей России в 2018 году

В 2017 году оператор сотовой связи МТС запустит Wi-Fi Calling (с англ. — звонки через Wi-Fi) и VoLTE (передача голоса по сети LTE) в Санкт-Петербурге, Краcнодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Владивостоке, рассказал РБК вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.

В остальных регионах России эти технологии будут доступны в 2018 году.

В середине ноября 2016 года МТС запустила Wi-Fi Calling в Москве.

Технология Wi-Fi Calling позволяет абонентам принимать звонки на свой смартфон и звонить с него там, где сигнал мобильной сети слаб или полностью отсутствует. Например, в подвальных помещениях, магазинах и торговых центрах, в поездах дальнего следования и в метро.

На данный момент опция Wi-Fi Calling доступна только московским абонентам МТС на двух моделях смартфонов — Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. В скором времени этот список будет расширен. Технология Wi-Fi Calling должна заработать на устройствах Samsung, ASUS, Alcatel, HTC, Sony, ZTE и LeEco, рассказал Лацанич. По его словам, МТС также ведет переговоры с Apple. Оператор технически готов к активации Wi-Fi Calling на операционной системе iOS, «вопрос находится на стороне яблочного бренда», отметил представитель МТС.

Запуск технологии VoLTE позволит повысить качество передаваемой речи и сократить время установления соединения, уверен Лацанич. В будущем она поможет МТС разгрузить сети третьего поколения и освободить эти частоты для запуска на них LTE.

Также в этом году жителям Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Владивостока станет доступен собственный мессенджер оператора MTC Connect, который позволяет звонить через сети Wi-Fi, LTE или 3G, осуществлять видеозвонки, общаться в чатах и т.д. Сейчас услуга доступна только жителям Москвы. В следующем году сервис заработает в остальных регионах присутствия оператора.