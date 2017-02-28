Последнее обновление: 28.02.2017 17:49

МВД хочет ограничить доступность алкоголя в республике

МВД планирует ограничить доступность алкоголя в республике. Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Игорь Шуневич.

"Семьдесят пять процентов всех убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Приблизительно такой же процент по другим тяжким и особо тяжким преступлениям. Мы считаем, что сегодня уровень доступности алкоголя в стране очень высокий", - сказал Шуневич.

По его словам, МВД подготовило ряд предложений по ограничению доступности алкоголя. В частности, это ограничение времени продажи для всех торговых объектов.

"Основные покупатели в вечернее и ночное (время) — это или уже пьяные люди или молодежь", - пояснил министр.

Также он отметил среди мер запрет продажи алкоголя на автозаправках, ближе 500 метров от школ, заведений культуры.

"Возможно в будущем — специализированные отделы и специализированные магазины", - добавил Шуневич.

По его информации, в прошлом году в Беларуси в ЛТП были направлены 8 тысяч человек. "Это не все, кто должен был там оказаться", — подчеркнул глава МВД.

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