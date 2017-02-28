«Нафтогаз» заявил о рекордном падении давления в газопроводах

«Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины и дочернее предприятие «Нафтогаза», зафиксировал рекордное падение давления в российской газотранспортной системе на газоизмерительной станции Суджа — главном пункте входа в украинскую ГТС Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

По данным компании, уровень давления упал до «рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атмосфер вместо оговоренных контрактов 60,0 атмосфер». В Европейскую комиссию направлено оперативное сообщение о внезапном снижении давления, отметил «Нафтогаз».

Кроме того, украинская компания указывает на нарушение «Газпромом» условий транзитного контракта. По ее данным, максимальный уровень суточных колебаний заявок на отбор газа в пунктах выхода из ГТС Украины не должны превышать 4,5% по пункту Ужгород, однако в отдельные дни февраля этот показатель был превышен в два раза от нормы.

Также в отдельные периоды февраля качество газа, подававшегося в украинскую ГТС из России, не соответствовало физико-химическим показателям, предусмотренным контрактом, сообщил «Натофгаз».

Украинская компания отметила, что «систематическое несоблюдение «Газпромом» условий транзитного контракта создает риски для бесперебойных поставок газа в европейском направлении». Тем не менее «Нафтогаз» констатирует продолжение стабильных поставок газа в Европу и выполнение всех заявок импортеров российского газа.