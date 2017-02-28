Второй производитель никеля в РФ остановится 1 апреля из-за убытков

Погрязший в долгах и убытках уральский завод Уфалейникель будет бессрочно остановлен 1 апреля, после чего заполярный гигант ГМК Норильский никель останется не только крупнейшим, но и единственным производителем никеля в стране.

Относительно небольшой Уфалейникель, мощности которого позволяют выпускать до 15.000 тонн никеля в год, в феврале остановил треть действующих мощностей и отправил часть рабочих в вынужденный отпуск из-за того, что текущие цены на никель в полтора раза ниже, чем требуется для стабильной работы и погашения долгов.

Построенный еще в 1934 году Уфалейникель носит статус градообразующего предприятия для города Верхний Уфалей Челябинской области, обеспечивая работой более 2000 человек.

С апреля все рабочие будут отправлены в вынужденный отпуск, собственники обещают им выплачивать две трети средней зарплаты.

"Решение о сокращении численности штата в настоящий момент не принято", - сказала Рейтер представитель Уфалейникеля Ольга Маркина.

Уфалейникель, когда-то входивший в состав Промышленно-металлургического холдинга, после кризиса 2008 года несколько раз сменил собственников.

В середине 2015 года комбинат за долги получил Бинбанк Михаила Шишханова и передал его в управление компании Русникель, в состав которой также вошли поставщики сырья для Уфалейникеля - Режникель и Серовское рудоуправление, находящиеся в Свердловской области.