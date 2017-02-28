Газпром назвал цену, по которой хочет продавать газ Евросоюзу

Экспортная цена на российский газ в ЕС в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев.

"Диапазон цен в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров", - сказал Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

Как сообщалось, средняя стоимость экспортного газа "Газпрома" в 2016 году составила 157,4 доллара за тысячу кубометров, снизившись на 30,2%.

По итогам 2015 года средняя стоимость составила 225,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

В начале февраля "Газпром" прогнозировал цену на газ на 2017 год на уровне не ниже 167-171 доллар за тысячу кубометров.