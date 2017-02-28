Япония в январе снизила экспорт автомобилей на 5,7%

В январе 2017 года экспорт автомобилей из Японии сократился на 5,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные японской ассоциации автопроизводителей.

Поставки легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, за рубеж в прошлом месяце составили 316,125 тыс. по сравнению с 335,556 тыс. единиц в январе 2016 года. В частности, экспорт легковых автомобилей уменьшился на 4,6%, грузовых - на 11,7%, автобусов - на 26,8%.

Производство легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, в Японии в январе увеличилось на 3,8%, - до 761,13 тыс. единиц. Выпуск легковых автомобилей вырос на 4,9%, грузовых - снизился на 1,2%, автобусов - упал на 12,2%.

Toyota Motor, крупнейший японский автопроизводитель, сократила производство автомобилей на внутреннем рынке на 3,7% в январе, Nissan - увеличил на 48,1%, Honda - на 1,7%.