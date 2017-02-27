Египет отложил сроки повышения стоимости виз для туристов

Премьер-министр Египта Исмаил Шериф решил отложить решение о повышении платы за визы до июля. Об этом пишет "Дело" со ссылкой на Egypt Independent.

Напомним, что в конце прошлой недели сообщалось, что с 1 марта стоимость однократной визы в Египет может увеличиться с 25 до 60 долл.

Рами Ризкалла, член Комитета по развитию туризма в курорте Шарм-эль-Шейх, приветствовал принятое решение.

Он сослался на контракты и обязательства туристических агентств, заявив, что летом должно быть много много немецких и итальянских туристов. Он добавил, что изменение визовых сборов приведет к негативным последствиям.

В беседе с журналистом Ризкалла отметил, что конкурирующее туристическое направление (вероятно, речь о решении Турции, которое еще нужно утвердить на уровне правительств) позволило украинским туристам въезд по гражданским паспортам.

В начале февраля издание сообщало, что Египет начал работу над внедрением системы электронных виз.

При этом при посещении отдельных регионов Египта туристы могут не покупать визу.

Это касается курортов Синайского полуострова, и не предполагает выезд на экскурсии за его пределы.

Так называемый "Синайский штамп", дает право 15-дневного нахождения на территории побережья полуострова от Табы до Шарм эль Шейха, включая залив Акаба.