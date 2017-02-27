Крупнейшие ритейлеры России массово закрывают магазины

Падение доходов населения и рекордное с 1990х сжатие платежеспособного спроса больно ударило по российским розничным сетям.

В 2016 году 150 крупнейших российских продовольственных ритейлеров были вынуждены сократить сократили торговые площади на 461 тыс. кв. метров, что стало рекордом с 2008 года.

Закрывались как небольшие региональные сети, так и магазины лидеров рынка. Об этом свидетельствуют данные «Infoline-аналитики», которые приводят в понедельник "Ведомости".

Закрылись 75 800 кв. м признанного банкротом сибирского ритейлера «Система чибис». Еще примерно по 28 000 кв. м обеспечили работавший в Тульской и Московской областях «Лакмин» и закрывшиеся в Хабаровском крае, Санкт-Петербурге и Еврейской автономной области магазины ритейлера «Димарт» (Super Good и «Мой мир»), по данным аналитиков.

Лидером по сокращении сети магазинов стал «Седьмой континент», который в течение прошлого года закрыл восемь гипермаркетов и десять супермаркетов (включая проданные «Дикси» девять точек в Калининградской области).

X5 Retail Group за прошедший год закрыла несколько гипермаркетов «Карусель», «Магнит» также закрыл несколько магазинов, «в условиях ужесточившейся конкуренции закрывала неэффективные объекты «О’кей», отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Конкуренция за прошлый год выросла при продолжающемся снижении покупательной способности населения, согласен председатель координационного совета Союза независимых сетей России Олег Пономарев (возглавляет калининградскую сеть «Семья»).

По итогам 2016 года оборот розничной торговли в России сократился на 5,2%, за два года кризиса - на 15,7%. Сжатие потребительской активности стало крупнейшим с 1990х годов.