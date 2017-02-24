Последнее обновление: 24.02.2017 16:47

Для оплаты российского газа предприятия Минэнерго Беларуси вынуждены брать кредиты

Недостаточная платежная дисциплина потребителей электроэнергии вынуждает предприятия, подчиненные Минэнерго Беларуси, привлекать кредитные ресурсы для оплаты российского газа. В этом признался министр энергетики Владимир Потупчик на заседании коллегии.

"В текущем году ситуация с расчетами за энергоресурсы продолжает ухудшаться. Чтобы не срывать обязательства перед "Газпром Трансгаз Беларусь", мы вынуждены привлекать кредитные ресурсы и нести расходы по их обслуживанию", - сказал Потупчик, которого цитируют СМИ.

Он обратился к руководителям газораспределительных с требованием принимать к неплательщикам все доступные меры воздействия.

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