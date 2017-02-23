Судан готовит заявки на поставку российского вооружения

Большинство вооружений в суданской армии имеют советское или российское происхождение, Хартум готовит заявки на поставку российского оружия в Судан, сообщил РИА Новости в кулуарах международной выставки вооружений IDEX-2017, завершающей в четверг свою работу в столице ОАЭ, представитель военно-промышленной корпорации (ВПК) Судана Абдеррахман иль-Хадж.

"Можно сказать, что большая часть суданского оружия имеет советское или российское происхождение, многое было куплено еще в 60-х годах и служит до сих пор, что говорит о его высоком качестве. Знаю, что готовятся большие заявки на поставку российского оружия в Судан", — отметил представитель корпорации.

По его словам, в суданской армии используются самолеты, вертолеты, противовоздушные системы, стрелковое и бронетанковое оружие российского производства "У нас есть МиГ-29, Су-25, транспортные и боевые вертолеты — Ми-24 и Ми-17, последние поставки истребителей МиГ и Су из России были сделаны в 2007 году", — напомнил иль-Хадж.

"Мы заинтересованы в новых российских технологиях, пока переговоры не идут, но готовятся к этому. Если будет визит президента (Судана — ред.) в Россию, будет стоять вопрос о совместном производстве с РФ военной техники", — отметил он, отвечая на вопрос о возможности обсуждения сотрудничества в сфере обороны во время визита суданского президента в РФ, который, по информации СМИ, намечен на лето этого года.