Забастовка авиакомпании Alitalia коснется 60% рейсов

Итальянская авиакомпания Alitalia проводит в четверг общенациональную забастовку, говорится в сообщении крупнейших профсоюзов, поддержавших протест; список из отмененных рейсов размещен на сайте авиаперевозчика и занимает 8 страниц А4.

"Alitalia была вынуждена отменить 60% своих как внутренних, так и международных рейсов из-за действий профсоюзов. Забастовка намечена на 23 февраля в течение 24 часов", — сообщает авиакомпания.

Сотрудники части профсоюзов будут выполнять обязанности только во время пикового периода: между 7 утра и 10 утра и между 6 вечера и 9 вечера по местному времени, другие ведущие объединения дали указание своим членам прекратить работу с 14 до 18 вечера по местному времени (с 16 по 20.00).

В основном будут отменены внутренние перелеты, однако стачка коснулась и российских рейсов. Так, аннулированы вылет из Рима в "Шереметьево" поздно вечером 23 февраля (рейс 596) и обратный перелет в столичный аэропорт "Фьюмичино" утром 24 февраля (рейс 595).

Пассажирам отмененных рейсов предложено перебронирование на любые доступные вылеты в пределах ближайших недель — до 10 марта. Разрешено изменение аэропорта пересадки при сохранении начальной и конечной точек маршрута. Пассажиры могут также вернуть деньги за билеты или сменить маршрут с доплатой, если новый вариант окажется дороже.

Пилоты, бортпроводники и наземный персонал итальянской авиакомпании протестуют против планов руководства по сокращению тысяч рабочих мест и пунктов нового трудового договора, срок действия которого истек 31 декабря.

Итальянская авиакомпания Alitalia была основана в 1946 году. В настоящее время она является крупнейшим авиаперевозчиком Италии и пятым по величине в Европе. Крупнейшим акционером авиакомпании является Etihad Airways, владеющая 49% акций. Еще 51% акций распределены между крупнейшими банками Италии UniCredit и Intesa Sanpaolo.

Авиакомпания терпит убытки. В настоящее время, по словам источников, Alitalia теряет около полумиллиона евро в день и вряд ли вскоре вернется к прибыльности.