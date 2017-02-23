Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов ищут новых руководителей

Ключевые субъекты белорусской «нефтянки» в настоящее время обезглавлены. Оба нефтеперерабатывающих завода имеют исполняющих обязанности гендиректоров, однако для принятия важных решений этого недостаточно, считают участники рынка.

Руководитель новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков был отправлен в отставку 9 февраля в связи «с затягиванием сроков модернизации производства, невыполнением ряда экономических показателей». Временно пост гендиректора ОАО «Нафтан» будет занимать Сергей Алтухов — заместитель гендиректора по производству, пишет tut.by.

«После отставки Третьякова на завод приезжал [курирующий нефтехимический комплекс вице-премьер Владимир] Семашко и сообщил, что в скором времени у предприятия будет новый руководитель. Как все поняли, им будет Александр Демидов из „Белорусской нефтяной компании“ (БНК)», — сказал один из сотрудников «Нафтана».

Демидов возглавил БНК 1 октября 2012 года. Ранее он был заместителем гендиректора по коммерческим вопросам.

Еще один информированный источник сказал, что «есть три кандидатуры», которые предложены концерном «Белнефтехим» и Совмином, на рассмотрение главе государства. «Он должен выбрать и дать согласие на назначение», — сказал собеседник. По информации TUT.BY, помимо Демидова, рассматривается кандидатура «одного из замов Третьякова». «Взять, например, Григория Пластинина (первый заместитель генерального директора — главный инженер „Нафтана“. — TUT.BY) — опытный управленец, много лет проработал на новополоцком НПЗ, знает его как свои пять пальцев. Но в последнее время в правительстве, видимо, больше доверяют „своим“ людям. Поэтому если доверят [заместителю гендиректора по экономике и финансам Илье] Икану или [заместителю гендиректора — руководителю дирекции (по инвестиционным проектам и строительству) Георгию] Казаку — я не удивлюсь», - рассуждает собеседник.

Более продолжительное время нет гендиректора на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Анатолий Куприянов управлял этим комплексом 20 лет. 19 апреля 2016 года у него закончился трудовой контракт, и Куприянов принял решение уйти на пенсию. Временно исполняющим обязанности генерального директора Мозырского НПЗ назначен его заместитель по экономике Сергей Крот.

Источники считают, что в скором будущем Крот может избавиться от приставки «и.о.». «Он наделен определенными полномочиями, руководит заводом. Но все равно эта приставка не позволяет принимать ряд важных решений. На заводе ждут, что в скором времени положение с новым руководителем прояснится. Будет это Крот или кто-то другой — покажет время», — сказал источник.

По словам другого источника, возглавить завод может «кто-то из действующих высокопоставленных сотрудников концерна». «Слышал, что Павлов может вернуться в Мозырь», - сказал участник рынка. Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Виталий Павлов в свое время был заместителем гендиректора Мозырского НПЗ.

Еще одним кандидатом называется некий «российский топ-менеджер», поскольку «Роснефти» и «Газпром нефти» через «Славнефть» принадлежит 42,757% акций завода. «Это маловероятно, я думаю, - считает источник, знакомый с процедурой назначения топ-менеджеров в белорусской „нефтянке“. - Особенно сейчас, когда такие отношения с Россией. Плюс надо понимать, что НПЗ в Беларуси и НПЗ в России — это "две большие разницы". Там это просто цех [в вертикально интегрированной нефтяной компании]. Бери и перерабатывай. В Беларуси — это еще и большой пласт социальных вопросов. Поэтому, думаю, однозначно будет белорус».

«При назначении новых руководителей важно понимать, какие до них будут доведены задачи, что будет в приоритете. Одно дело, если это будет завершение масштабной модернизации, которая направлена на увеличение глубины переработки нефти. Это позволит увеличить доходность завода в перспективе. Но текущая ситуация непростая. Важна оперативная деятельность на фоне волатильности цен на сырье и нефтепродукты, сокращения объемов поставок нефти и так далее. На мой взгляд, будут исходить из этого», - резюмирует источник.