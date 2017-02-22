США пересмотрят все свои торговые соглашения

Администрация Трампа намерена пересмотреть все действующие торговые соглашения, в которых участвуют США, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Мы намерены пересмотреть все торговые соглашения… мы посмотрим на них с позиции того, отвечают ли они интересам Америки и американских рабочих, во многих случаях мы будем совершенствовать их", - сказал пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос бразильской журналистке о том, будут ли США пересматривать торговые договоры с этой страной.

"Это касается не какой-то конкретной страны, мы посмотрим на торговые соглашения или затрагивающие сферу торговли соглашения, которые у нас есть с другими странами, чтобы убедиться, что они соответствуют времени, отвечают передовым технологическим достижениям", — отметил представитель президента, не назвав сроков, в которые будет проведена ревизия и ее механизм.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что будет бороться за "выгодные сделки" для США. После вступления в должность он объявил о намерении пересмотреть торговое соглашение НАФТА без выхода из него, а также подписал указ о выходе США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).