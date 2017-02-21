Последнее обновление: 21.02.2017 18:29

Власти Беларуси оценивают потери от нефтяного спора с Россией в 1,5% ВВП

Власти Беларуси оценивают потери от сокращения льготных поставок нефти из России в январе в 1,5% ВВП.

Как известно, Россия сократила поставки на треть в прошлом году, добиваясь выплаты Минском долга за газ, а в январе объявила о новом сокращении.

"Год назад мы переработали в январе нефти на 0,8 миллиона тонн больше... В итоге потеряли 1,5 процента ВВП", - приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра Андрея Кобякова.

Белстат оценил январский ВВП в 7,8 миллиарда белорусских рублей, и полтора процента от этой суммы - около $62 миллионов по текущему курсу.

Цены на газ Беларусь и Россия обсуждают с прошлого года и никак не могут прийти к согласию.

Минск называл несправедливой ценой установленные Газпромом $132 за 1000 кубометров и платил $107. На начало года Москва оценивала белорусский долг в $550 миллионов.

Продажа нефтепродуктов, переработанных из российской нефти, является одним из ключевых источников дохода для Беларуси, экономика которой сокращается два года подряд.

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