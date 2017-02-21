Председатель Еврокомиссии назвал "вечным" экономический кризис в Греции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник назвал вечным финансово-экономический кризис в Греции, но выразил при этом надежду на его урегулирование.

"Греческий кризис – вечный, но надеюсь, что он будет разрешен", — сказал он, выступая в парламенте Бельгии.

Греция с 2009 года находится в глубоком экономическим кризисе. За эти годы госдолг вырос более чем в три раза, а ВВП уменьшился на 25%. Для обслуживания госдолга Греция вынуждена была подписать с международным кредиторами меморандум о третьей программе помощи, по которому страна обязана проводить структурные реформы в обмен на кредиты.

Греция пытается добиться второй положительной оценки хода реформ, без чего Афины не могут получать кредиты, необходимые для обслуживания долга. Ряд европейских стран требует участия МВФ в программе помощи, по которой средства пока выдает лишь ESM. Со своей стороны Международный валютный фонд заявляет, что будет полноценно участвовать в программе кредитования Греции, то есть оказывать не только консультативную, но и кредитную поддержку, если Афины согласятся на ряд новых реформ, рассчитанных на период после завершения программы реформ в 2018 году и после 2019 года.