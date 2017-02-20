ЕС отметил реформы в Греции, снижающие потребность в кредитах

Евросоюз заметил превосходящее ожидания восстановление бюджета Греции, благодаря чему ей понадобится меньше займов от партнеров по еврозоне, в которой Афины сумеют остаться при условии успеха реформ.

Пересмотр программы помощи Греции оказался сопряжен с задержками и спорами между Афинами и кредитующими их Евросоюзом и МВФ. Разногласия касаются установления планки сбора налогов, облегчения долгового бремени и обещанных реформ. Дискуссия породила опасения нового финансового кризиса в Европе.

Глава "Европейского стабилизационного механизма", фонда финансовой помощи еврозоны, Клаус Реглинг сказал в понедельник немецкой газете Bild, что к завершению в августе 2018 года программы, предполагающей кредиты в обмен на реформы, фонд, "вероятно, выплатит (Греции) намного меньше, чем максимальные 86 миллиардов евро", поскольку ситуация с ее бюджетом заметно улучшается.

Комментарии прозвучали незадолго до встречи министров финансов еврозоны в Брюсселе для обсуждения прогресса Греции в выполнении условий программы помощи.

Министр финансов Германии, ключевого игрока в еврозоне, накануне дезавуировал собственное предупреждение о том, что Афины ждет расставание с нею.

"Я никогда не выдвигал каких-либо угроз (связанных с Grexit - выходом Греции из ЕС)", - сказал Вольфганг Шойбле в эфире телеканала ARD. Вскоре после этого телеканал воспроизвел недавние комментарии министра о том, что "следует сохранять давление" на Грецию, или страна "не сможет остаться в валютном союзе".

Но в интервью ARD Шойбле сказал, что у Греции не будет проблем, если она осуществит согласованные реформы, тогда как в противном случае страна рискует столкнуться с трудностями.

Шойбле подчеркнул, что повторяет то, что уже звучало в адрес Афин со стороны кредиторов, таких как Международный валютный фонд.

"Если Греция осуществит реформы, никаких проблем не будет. В противном случае будут проблемы", - сказал министр, добавив: "Я уверен, Греция находится на правильном пути".

Греция, где затягивание поясов отзывалось массовыми акциями протеста, настаивает, что не может еще больше сократить пенсии вслед за требованием МВФ. В свою очередь, Берлин и некоторые другие кредиторы отклонили просьбу МВФ даровать Афинам некоторые послабления в части накопившегося долга.

Шойбле сказал, что рассчитывает на участие МВФ в программе помощи, без чего Берлин не видит шансов на ее продолжение. Перед этим немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что фонд намерен выделить 5 миллиардов евро ($5,3 миллиарда) в качестве третьего транша для Греции. Представители МВФ от комментариев отказались. Министр сказал, что ждет решения "в ближайшие недели".

Вероятность участия МВФ в программе помощи Греции остается под вопросом. Вероятно, это будет одной из основных тем беседы в среду главы фонда Кристин Лагард с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая готовится побороться за продление полномочий на выборах в сентябре.

Траты на Грецию - болезненный вопрос немецкой внутриполитической повестки. Министр финансов Баварии Маркус Зёдер призвал быть жестче в переговорах с Афинами и предложил ссужать грекам лишь в обмен на дополнительные гарантии, такие как валюта, золото или недвижимость.