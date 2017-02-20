РФ подала апелляцию в ВТО на решение по спору с ЕС по автомобилям

Россия обжаловала выводы третейской группы в споре в ВТО с ЕС по легким коммерческим автомобилям (LCV), сообщило Минэкономразвития РФ.

"20 февраля РФ обратилась в апелляционный орган ВТО для обжалования выводов третейской группы в споре с ЕС по легким коммерческим автомобилям", - говорится в сообщении.

"Причиной апелляции стало несогласие российской стороны с отдельными выводами арбитров. В опубликованном 27 января 2017 года докладе третейская группа признала необоснованными большинство претензий ЕС, но усмотрела несоответствие правилам ВТО в некоторых аспектах проведенного Евразийской экономической комиссией расследования. Россия будет добиваться пересмотра выводов третейской группы о нарушениях норм ВТО", - отмечают в Минэкономразвития.

Согласно правилам ВТО, апелляционный орган выносит решение по апелляции в течение 60 дней, но этот срок может быть продлен.

В конце января Еврокомиссия сообщила, что панель арбитров ВТО признала незаконным введение антидемпинговых пошлин на импорт легких коммерческих автомобилей из Италии и Германии в страны Таможенного союза.

В Минэкономразвития РФ в свою очередь в январе так интерпретировали решение ВТО: "Большая часть предъявленных Европейским союзом претензий были признаны третейской группой несостоятельными. Однако по некоторым претензиям ЕС третейская группа встала на сторону истца, сделав вывод о несоответствии нормам ВТО отдельных аспектов антидемпингового расследования в отношении легких коммерческих автомобилей. Российская Федерация согласна только с частью выводов третейской группы, некоторые ее решения считает неверными. В ближайшее время российская сторона рассмотрит вопрос о возможном обращении в апелляционный орган ВТО для обжалования выводов, с которыми не согласна".

Как сообщалось, спор был инициирован ЕС в мае 2014 года в связи с антидемпинговой мерой Евразийского экономического союза в отношении легких коммерческих автомобилей, происходящих из Германии и Италии.

Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговую пошлину от 23% до 29,6% на LCV, произведенные в Германии, Италии, в середине 2013 года. Решение распространялось на LCV с полной массой от 2,8 тонны до 3,5 тонны включительно, с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 3000 куб. сантиметров, с типом кузова "фургон" модификации "грузовой цельнометаллический фургон" (предназначен для перевозки грузов до 2 тонн включительно) либо модификации "комби - грузопассажирский фургон" (предназначен для комбинированной перевозки грузов и людей). Министерство промышленности и торговли РФ начало расследование ситуации с поставками LCV на внутренний рынок в ноябре 2011 года на основании заявления группы "Соллерс".