Последнее обновление: 20.02.2017 16:16

Цены на сталь в Китае подскочили до максимума за три года

Спотовые цены на сталь в Китае подскочили сегодня до самого высокого уровня с января 2014 года на фоне ограничения производства стали в некоторых регионах страны.

Стальные арматурные стержни подорожали на 2,1% - до 3546 юаней ($516). С начала года сталь выросла в цене на 24% на торгах в Китае.

Между тем железная руда на Даляньской сырьевой бирже прибавила в понедельник 1,7% и завершила торги на самой высокой отметке с июля 2014 года, сообщает агентство Bloomberg.

Власти Китая ввели ограничения на работу сталелитейных предприятий в провинции Хэбэй (крупнейшей регионе КНР по объемам выплавки стали), чтобы обеспечить нормальное качество воздуха в Пекине на время сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая пройдет в марте.

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