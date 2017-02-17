Южная Корея купила у ЛУКОЙЛа первую за 10 лет партию нефти Urals

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Южной Кореи SK Innovation Co купила около 1 млн барр. западносибирской нефти марки Urals, сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника из числа трейдеров. Продавцом выступила компания «ЛУКОЙЛ».

Как отмечает Bloomberg, ссылаясь на данные Statistics Korea, для Южной Кореи эта сделка стала первой покупкой Urals с 2007 года.

Агентство указывает на то, что подобная сделка стала возможной в связи с ростом цен на поставки нефти по традиционному для Южной Кореи маршруту — с Ближнего Востока. Это произошло после резкого сокращения добычи крупнейшими входящими в ОПЕК странами — экспортерами нефти, такими как Саудовская Аравия.

30 ноября страны ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на суммарный объем 1,2 млн барр. в день с января 2017 года. 10 декабря 11 стран, не входящих в ОПЕК (в том числе Россия), обязались суммарно сократить объемы нефтедобычи на 558 тыс. барр. в день с января 2017 года. В середине февраля Саудовская Аравия отчиталась о перевыполнении плана по сокращению нефтедобычи. Согласно официальным данным королевства, в январе объемы добычи снизились на 717,6 тыс. барр. в день, до 9,75 млн барр. (что стало самым серьезным снижением объемов добычи с 2009 года).