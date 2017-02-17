Бразилия впервые в истории разрешила импорт кофе робуста

Правительство Бразилии впервые в истории страны одобрило импортные закупки крепкого кофе вида робуста, сообщил директор департамента кофе министерства сельского хозяйства южноамериканской страны Силвио Фарнеси.

По данным Reuters, уже в ближайшее время могут начаться поставки этого вида кофе из Вьетнама, однако ограниченными партиями. Разрешение на закупки кофе за рубежом дала внешнеторговая палата Бразилии (CAMEX).

К партиям импортного кофе будет применена пошлина в размере 2% от стоимости. Выделенная квота предполагает, что до конца мая в страну могут быть поставлены до 1 миллиона мешков кофе по 60 килограммов каждый, но не более 250 тысяч мешков в месяц.

"Решение на уровне CAMEX уже принято, дело лишь за официальной публикацией решения", — сказал Фарнеси.

Бразилия является крупнейшим экспортером и производителем кофе в мире. В 2016 году она собрала рекордный урожай кофе вида арабика, однако урожай робусты в прошлом году упал до уровня 2004 года из-за сильной засухи в штате Эспириту-Санту.