Власти Греции требуют от МВФ изменить оценки доклада о состоянии ее экономики

Греция требует от МВФ изменить оценки доклада по состоянию греческой экономики и соответствующий прогноз и призывает фонд и Германию вернуться к реальности, заявил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос на внеочередном брифинге.

Греция пытается добиться положительной оценки хода реформ, без чего Афины не могут получать кредиты, необходимые для обслуживания долга. Ряд европейских стран требует участия МВФ в программе помощи, по которой средства пока выдает лишь ESM. Со своей стороны Международный валютный фонд заявляет, что будет полноценно участвовать в программе кредитования Греции, то есть оказывать не только консультативную, но и кредитную поддержку, если Афины согласятся на ряд новых реформ, рассчитанных на период после завершения программы реформ в 2018 году и после 2019 года.

"Ключом к положительному развитию на Еврогруппе 20 февраля остается возвращение к реализму МВФ и министерства финансов Германии. Конкретно – мы ждем от МВФ, что он примет реальные данные о сегодняшней ситуации в греческой экономике и на их основе изменит прогнозы на будущий период", — сказал Тзанакопулос.

По его словам, греческая экономика уже вернулась к положительным темпам роста и превысила целевые показатели первичного профицита бюджета, так что не имеет никакого смысла говорить о введении дополнительных мер жесткой экономии. Тзанакопулос вновь подтвердил цель правительства Греции – заключить соглашение, не вводя никаких дополнительных мер жесткой экономии, не предусмотренных меморандумом по третьей программе помощи.

Официальный представитель правительства подчеркнул, что находившийся накануне в Греции еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси не представил какого-либо пакета мера, отвечающего требованиям греческой стороны. "Так называемый пакет Московиси не имеет никакой связи с реальностью", — заявил Тзанакопулос.

Он добавил, что политические переговоры ведутся на уровне министров и руководителей учреждений-кредиторов.