Европарламент одобрил договор о свободной торговле между ЕС и Канадой

Европейский парламент одобрил в среду, 15 февраля, договор о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой (СЕТА).

Противники договора провели манифестацию в Страсбурге, перед зданием Европарламента, в ней приняли участие более 700 человек.

408 депутатов проголосовали за утверждение договора, 254 — против, и 33 воздержались. «За» проголосовали евродепутаты от правых и либеральных партий. Представители «зеленых» партий, а также крайне левые и крайне праве проголосовали против. Голоса фракции социалистов разделились, при этом большинство социалистов проголосовали «за».

После голосования, в результате которого договор о свободной торговле был принят, большая часть предусмотренных в нем мер начнет применяться незамедлительно. Тем не менее это считается временными мерами, до окончательного утверждения договора каждым из национальных парламентов. Как подчеркивает AFP, голосование на национальном и региональном уровнях может занять годы. Первой из принятых мер станет отмена 99% таможенных пошлин. В тексте договора речь также идет о сотрудничестве в социальной сфере, в области экологии и санитарного контроля.

Одновременно более 700 противников СЕТА провели манифестацию перед зданием Европарламента. Еще несколько десятков человек с утра блокировали здание. Манифестанты выступали с лозунгами «Утвердить СЕТА — значит, растоптать народ» и «Нет гибели демократии». Противники договора считают его антидемократическим и действующим в интересах международных концернов, а также опасным как для экологии, так и для европейского сельского хозяйства.

«В нашу эпоху, отмеченную неизвестностью и все возрастающим протекционизмом, СЕТА подчеркивает нашу приверженность устойчивому развитию и торговле», - ответила манифестантам европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрем.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен выступить перед Европарламентом в четверг, 16 февраля, чтобы подчеркнуть «прогрессивный характер договора», который «должен стать примером для будущих торговых договоров».