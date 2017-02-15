Льноволокно будет экспортироваться из Беларуси по разовым лицензиям МАРТ .

«Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь, при помещении под таможенную процедуру экспорта осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, с учетом особенностей, определенных настоящим постановлением», - говорится в постановлении Совмина №129 от 14.02.2017.

Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна при помещении под таможенную процедуру экспорта при наличии заключенного между названным концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза мер, аналогичных установленной данным постановлением.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.