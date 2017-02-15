Последнее обновление: 15.02.2017 14:15

Ремонт разрушившейся плотины в Калифорнии может обойтись в $200 млн

Ремонт разрушившейся плотины Oroville в американском штате Калифорния может обойтись в 200 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на управление штата по водным ресурсам.

Вода на самой высокой в США плотине в городе Оровилл начала переливаться через основной и запасной водосбросы в субботу после сильных дождей. Затем власти сообщили о разрушении плотины и объявили немедленную эвакуацию в районе ЧП.

"Восстановление поврежденных бетонных водоотводов плотины Oroville будет стоить от 100 до 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на директора управления Билла Кройла. По его словам, ремонтные команды уже работают над планом по восстановлению плотины.

Власти штата Калифорния ранее понизили уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до "предупреждения о возможной эвакуации" и разрешили почти 200 тысячам эвакуированных вернуться домой. Плотина Oroville — самая высокая в США, объем озера, которое она перегораживает, составляет более 4 кубических километров воды.

Президент США Дональд Трамп предоставил федеральную помощь Калифорнии в связи с чрезвычайным происшествием на плотине.

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