Мексика инвестирует в "чистую энергетику" $6,6 млрд

Сразу 34 компании инвестируют в развитие "чистой энергетики" Мексики 6,6 миллиарда долларов до 2019 года, сообщил во вторник министр энергетики латиноамериканской страны Педро Хоакин Колдуэлл.

"Эти деньги пойдут на строительство 52 новых станций для производства "зеленой" (нетрадиционной) энергии", — заявил Колдуэлл в рамках церемонии вручения контрактов победителям второго раунда аукционов в электроэнергетике.

По словам министра, за последние 18 лет производство ветряной и солнечной энергии в Мексике увеличилось на 170%, а в ближайшее время на рынок будут выведены дополнительные 5 тысяч мегаватт энергии, получаемой за счет "чистых" источников.