Годовая прибыль Heineken превысила прогнозы

Heineken, вторая по величине пивоваренная компания мира, отчиталась о годовой прибыли, немного превысившей прогнозы благодаря хорошим результатам в Мексике, Вьетнаме и на крупных европейских рынках, а также спрогнозировала увеличение маржи, несмотря на волатильность рынков в этом году.

Продажи производителя пива Heineken, Tiger и Sol выросли на 3 процента в прошлом году, а продажи бренда Heineken увеличились еще сильнее. Компания также сообщила о рекордном росте продаж в Азии.

Продажи увеличились во Франции, Италии, Польше, Испании и Мексике, но снизились в Нигерии - одном из четырех крупнейших рынков компании, а также в Демократической Республике Конго и в России.

"Исключая крупные непредвиденные макроэкономические и политические события, а также влияние предполагаемых приобретений в Бразилии и Соединенном Королевстве, мы ждем продолжения расширения маржи в 2017 году в соответствии с предыдущим прогнозом", - заявил глава Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер.

Операционная прибыль за исключением единовременных статей баланса и без учета колебаний валютных курсов выросла на 9,9 процента в годовом выражении до 3,54 миллиарда евро ($3,74 миллиарда) в 2016 году. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем ждали прибыли в 3,51 миллиарда.