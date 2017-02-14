Роснефть вынуждена срочно инвестировать в НПЗ Башнефти после череды аварий - источники

Крупнейшая российская нефтекомпания Роснефть, в октябре 2016 года получившая контроль над Башнефтью, столкнулась с необходимостью срочно вкладывать дополнительные средства в ремонт уфимских НПЗ из-за участившихся аварий, сообщили Reuters четыре источника в отрасли.

Роснефть заплатила за 50 процентов Башнефти 330 миллиардов рублей, и эту сумму некоторые наблюдатели посчитали завышенной. Вместе с добывающими активами Роснефти достался один из крупнейших нефтеперерабатывающих центров в России - НПЗ в Уфе суммарной мощностью около 21 миллиона тонн сырья в год. Заводы были построены в конце 30-х - начале 40-х годов и, несмотря на высокую глубину переработки, ощутимо изношены.

С начала 2017 года на уфимских НПЗ произошло уже три аварии - 20, 29 января и 9 февраля. На прошлой неделе Ростехнадзор потребовал дисквалификации работников Башнефти, отвечающих за безопасность производственных процессов, и начал расследование происшествий.

По словам источника в Роснефти, знакомого с технологическими планами компании, в текущем году только в капитальный ремонт уфимских НПЗ для поддержания безаварийности необходимо будет инвестировать около $100 миллионов, что составляет примерно треть от анонсированной Башнефтью общей суммы вложений в переработку в 2016 году.

Второй источник, видевший инвестпланы Башнефти, подтвердил эту сумму.

"Надежность (уфимских НПЗ) вызывает очень большое беспокойство", - сказал первый источник.

Роснефть не раскрыла предполагаемую сумму совокупных инвестиций и вложений в капремонт уфимских заводов в 2017 и 2018 годах.

Компания сообщилаReuters, что провела аудит активов Башнефти уже после их приобретения: завершив многомиллиардную сделку, Роснефть обнаружила, что "значительная часть оборудования находилась в неудовлетворительном состоянии".

"Менеджмент, руководивший Башнефтью до прихода Роснефти, не вкладывал необходимые средства в модернизацию и ремонт оборудования, информация о размере реально выделяемых на это финансовых средств не доводилась до акционеров", - сообщила Роснефть по электронной почте в ответ на запрос Рейтер.

В инвестициях Башнефти в последние годы на долю нефтепереработки приходилась примерно пятая часть от совокупного объёма. В начале прошлого года вложения в переработку в 2016 году компания оценивала в 17 миллиардов рублей.

Два источника, один - в правительстве Башкирии, которой принадлежит четверть Башнефти, а другой - в самой нефтекомпании, подтвердили срочную необходимость инвестировать в безопасность НПЗ в Уфе для минимизации числа аварий.

"Если нам нужна промбезопасность, то придется больше инвестировать в проекты, которые не имеют отношения к модернизации и производительности", - сказал источник в Башнефти.

Портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев считает, что $100 миллионов для обеспечения безопасности - это только начало:

"$100 миллионов хватит на какой-то непродолжительный период, потом опять надо будет инвестировать".

Аварии на НПЗ в Уфе происходили и в предыдущие годы.

Так, в июле прошлого года на НПЗ Уфанефтехим произошел пожар, который унес жизни не менее шести человек и повредил установку гидрокрекинга. По словам источника в компании, восстановление процессов на гидрокрекинге произойдет не ранее 2018-2019 годов.

В сентябре 2015 года крупный пожар нарушил работу установки гидроочистки Уфимского НПЗ.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2016 году уфимские НПЗ переработали 18,31 миллиона тонн нефти, производство бензина составило 4,08 миллиона тонн, дизтоплива - 7,12 миллиона тонн, мазута - 2,35 миллиона тонн.