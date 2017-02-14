Фондовые рынки Китая и Гонконга завершили торги почти без изменений

Китайские фондовые индексы завершили торги вторника практически без изменений после выхода данных, которые указали на ускорение инфляции до многолетних максимумов, подтверждая сдвиг Пекина в сторону более жесткой монетарной политики.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, закрылся вблизи уровня предыдущей сессии на отметке 3.435,80 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite также остался без изменений около отметки 3.217,93 пункта.

Потребительская инфляция в Китае росла в январе наиболее быстрыми темпами с мая 2014 года по сравнению с аналогичными периодом прошлого года, а инфляция цен производителей показала максимальные темпы с августа 2011 года. Оба показателя превысили ожидания рынка, став очередным свидетельством экономического восстановления.

Акции крупнейших страховых компаний упали в цене, при этом бумаги China Life подешевели на 1 процент.

Большинство секторов снизились, тогда как рост возглавили акции сектора материалов.

Индекс, отслеживающий акции крупнейших производителей цветных металлов повысился на 1 процент, приблизившись к двухмесячному максимуму. Индекс демонстрирует рост седьмую сессию подряд.

Фондовые индексы Гонконга также слабо изменились по итогам сегодняшних торгов на фоне фиксации прибыли инвесторами после двухмесячного ралли, нивелировавшей приток капитал из Китая.

Как индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng, так и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, снизились совсем немного, завершив сессию на отметках 23.703,01 пункта и 10,254.44 пункта соответственно.

Большинство секторов отступили, однако индекс, отслеживающий акции сектора услуг прибавил 2,7 процента.