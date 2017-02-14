eBay передал функции развития бизнеса в 120 странах мира российскому подразделению

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay с 2017 года передала функции развития бизнеса в ряде стран Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока российскому офису корпорации, рассказал журналистам глава eBay в России Илья Кретов.

По его словам, в основные задачи eBay в России будут входить обеспечение роста базы активных пользователей на новых рынках, развитие внутренних процессов (инфраструктура, логистика и т.д.), а также взаимодействие с государственными органами и партнерами в этих странах.

Российское подразделение оценивает потенциальный рост показателей на этих рынка совокупно "двузначными цифрами", однако в какой перспективе, в компании не раскрывают.

И.Кретов отметил, что на сегодня больше половины доходов (57%) корпорации eBay приходятся на страны вне США.

По итогам 2016 года выручка корпорации eBay составила $8,979 млрд, чистая прибыль - $2,156 млрд. eBay не раскрывает отдельно показатели бизнеса в России.