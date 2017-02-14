В Дубае летом появятся пассажирские дроны

Пассажирский дрон EHang 184 начнет перевозить людей в Дубае летом 2017 года. Об этом заявил на Международном правительственном саммите глава Агентства дорог и транспорта Дубая, передает Popular Mechanics со ссылкой на Associated Press.

Прототип пассажирского дрона EHang 184 впервые был представлен на выставке CES 2016.

Октокоптер построен на классической раме квадрокоптера и, согласно официальному пресс-релизу, способен перемещаться со скоростью до 160 километров в час, поднимать в воздух пассажира весом до 100 килограммов.

Ранее EHang уже демонстрировала видео летных испытаний своего дрона, однако до сих пор ничего не сообщалось о пилотируемых полетах. Изначально создатели дрона говорили о максимальном времени полета в 23 минуты, однако теперь AP сообщает о "получасе" — возможно, инженеры оптимизировали энергопотребление аппарата, или же показатели просто были "округлены" вверх с рекламными целями.

По словам руководителя Агентства дорог и транспорта Дубая, пассажирские мультикоптеры EHang 184 начнут летать над Дубаем на регулярной основе уже в июле 2017 года.

Перемещение дрона по маршруту будет контролироваться оператором с земли через 4G-сеть, сам пассажир при посадке в беспилотник указывает только пункт назначения. Максимальное расстояние, покрываемое дроном за один перелет, не превышает 50 километров.