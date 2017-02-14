Последнее обновление: 14.02.2017 17:17

Лукашенко намерен лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования

Лукашенко, проводя сегодня совещание по вопросам совершенствования контрольной деятельности бизнеса, заявил о намерении лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования.

"Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете", - предупредил Лукашенко.

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