ЕС ждет ослабления экономики в 2017 году, Британия к 2018 году вдвое сократит рост

Экономический рост в странах еврозоны, как ожидается, несколько сбавит обороты в текущем году и восстановится в следующем, тогда как британская экономика к 2018 году почти вдвое сократит темпы роста, сообщила Европейская комиссия в понедельник.

Согласно прогнозу исполнительного органа ЕС, рост в 19 странах еврозоны замедлится до 1,6 процента в текущем году с 1,7 процента в 2016-м, но ускорится в 2018 году, когда внутренний валовой продукт (ВВП) увеличится на 1,8 процента.

Оценки роста в 2017 и 2018 годах были немного пересмотрены в сторону повышения. В предыдущих прогнозах, опубликованных в ноябре, рост ВВП еврозоны в текущем году оценивался в 1,5 процента, а в 2018-м - в 1,7 процента.

Пересмотр оценок связан с "лучшими, чем ожидалось, результатами во второй половине 2016 года и достаточно хорошим началом 2017 года", сообщила Еврокомиссия, отметив, однако, что в прогнозе заложена "большая, чем обычно неопределенность".

По данным Еврокомиссии, "еще до конца не ясные" планы президента США Дональда Трампа в "ключевых областях политики" рассматриваются в качестве основной причины неопределенности в экономике блока, который также столкнется с другими политическими рисками из-за вероятного начала в этом году переговоров о Brexit, а также выборов в ряде стран ЕС.

Великобритания, как ожидается, заплатит более высокую цену за политическую неопределенность вокруг переговоров о выходе страны из состава ЕС. Рост ВВП Британии, согласно прогнозам, замедлится до 1,5 процента в текущем году с 2,0 процента в 2016-м, и до 1,2 процента в следующем году.

Это тем не менее лучше предыдущих оценок Еврокомиссии, которая в ноябре говорила о росте ВВП Британии на 1,9 процента в прошлом году и лишь 1,0 процента в текущем. Прогноз на 2018 год остался без изменений.

Потребительские цены в странах еврозоны, как прогнозируется, в этом году заметно повысятся, в то время как инфляция подскочит на 1,7 процента с 0,2 процента в прошлом году. Однако в 2018-м темпы инфляции, как ожидается, вновь замедлятся - до 1,4 процента.