В России начался дефицит хлебопекарной пшеницы

Несмотря на рекордный со времен СССР урожай зерна, в России наблюдается нехватка пшеницы, пригодной для производства хлеба. Об этом говорится в материалах к совещанию «О прогнозной балансе ресурсов и использования зерна в РФ», которое проходит в понедельник в Совете Федерации.

"Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России", - цитирует RNS материалы СовФеда.

Из 73,3 млн тонн пшеницы, собранной в 2016 году, почти три четверти - это зерно четвертого и пятого класса, которое, как правило, используется лишь в качестве корма для скота.

Доля пшеницы хлебопекарной пшеницы третьего класса, составлявшая более 50% пять лет назад, упала до 24,5%, причем значительная часть этого зерна уходит на экспорт.

По данным Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, дефицит пшеницы в этом году составит 12,6 млн тонн.

Для его замещения используется зерно низкого качества, различные "улучшители" и хлебные смеси, отмечает Совфед. В результате падает качество хлебобулочных изделий и растет объем фальсификата в отрасли, пишет finanz.ru.

Уже разработан проект ГОСТа, где "официально признается возможным ввод в помольные партии зерна даже пшеницы 5-го класса (фуражной)", отмечал глава РСМКП Аркадий Гуревич на 12-м съезде мукомолов России.

При этом государство активно стимулирует поставки зерна на экспорт, стремясь увеличить валютные доходы экономики, страдающей от дефицита нефтедолларов. Однако цены на мировом рынке упали: российская пшеница 4-го класса в порту стоит 164-184 доллара за тонну, а при отгрузке с элеватора - 143 доллара за тонну.

В результате разница между внутренней и экспортной ценой не превышает 40 долларов, а это не покрывает даже расходы на транспортировку - иными словами, многие российские экспортеры зерна торгуют в убыток, рассказывал "Ведомостям" гендиректор "Прозерна" Владимир Петриченко.

Урожай зерна в 2016 году составил 117 млн тонн и стал рекордным с 1978 года.