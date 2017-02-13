Энергосектор Уолл-стрит ищет катализаторы роста

Повышение цен на нефть после победы Дональда Трампа на выборах в США не отразилось на энергетических акциях из-за недостаточно бодрого восстановления прибыли сектора, однако ситуация может измениться за неделю с выходом новых квартальных отчётов.

Благодаря сокращению добычи ОПЕК цены на нефть выросли примерно на 20 процентов после избрания Трампа президентом США, при этом стоимость американской марки WTI удерживается выше $50 за баррель с середины декабря.

В то же время энергетический сектор S&P, который в течение нескольких дней после выборов 8 ноября был одним из ключевых драйверов роста фондового рынка, не сумел удержать темпы. С начала года сектор сбавил почти 4 процента.

"Мы видим разницу во взглядах инвесторов в акции и в сырьевые товары", - сказал Дэвид Лефковитц из UBS Wealth Management Americas.

"Инвесторы в акции кажутся более обеспокоенными в отношении перспектив сырьевого рынка, в то время как инвесторы в сырьевые товары, похоже, об этом не думают".

Если у них будут общие взгляды и энергетические акции восстановятся, фондовые индексы смогут показать более существенные колебания, чем наблюдалось в течение последних нескольких недель, учитывая, что индекс S&P 500 не рост и не снижался более чем на 1 процент с 7 декабря.

Похоже, что отставание сектора частично связано с разочаровывающими квартальными результатами. Энергокомпании, как ожидалось, должны были показать лучшие результаты по сравнению с прошлым годом, когда баррель нефти стоил меньше $30, однако на до сих пор их результаты не оправдали ожиданий.

Данные Reuters в пятницу показали, что прибыль энергетического сектора в четвёртом квартале может немного снизиться. Месяц назад ожидалось, что она вырастит почти на 5 процентов.

На этой неделе квартальные результаты должны представить такие компании, как Marathon Oil и Devon Energy, а также ряд нефтяных компаний малой капитализации.