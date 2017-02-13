Китай планирует кардинально изменить производство металла, угля в рамках борьбы со смогом

Китай разрабатывает меры, которые должны заставить производителей стали и алюминия ещё больше снизить производство, запретить использование угля в одном из ведущих портов страны и закрыть ряд заводов по производству удобрений и лекарств - так Пекин усиливает борьбу со смогом, говорится в проекте документа.

Министерство охраны окружающей среды КНР предложило перечисленные меры в проекте документа, оказавшегося в распоряжении Рейтер. Если эти меры будут внедрены, они станут одними из самых радикальных шагов в борьбе за качество воздуха в самых загрязнённых городах страны.

Инициатива появилась на фоне борьбы северо-востока Китая с самым худшим загрязнением за много лет, поскольку выбросы от тяжёлой промышленности, в результате сжигания угля зимой и увеличения транспортной нагрузки создали завесу из смога во многих крупных городах, включая Пекин.

Документ содержит планы сокращения производства стали и удобрений по меньшей мере вдвое, а объёмы производства алюминия - по меньшей мере на 30 процентов в 28 городах в пяти регионах в сезон зимнего отопления, который обычно длится с конца ноября до конца февраля.

К июлю в порту Тяньцзинь, одном из самых оживлённых портов в КНР, будет запрещена перевалка угля - все поставки будут перенаправлены в Тяньшань, расположенный 130 километров севернее. В прошлом году на порт приходилось 17 процентов импорта угля в Китай.

К сентябрю портам в провинции Хэбэй запретят использовать грузовики для погрузки угля с поездов на корабли.

Источник, напрямую знакомый с инициативой, сказал, что ведомство распространило черновик документа, чтобы узнать мнение органов местного самоуправления и компаний.

Министерство охраны окружающей среды отказалось комментировать проект документа. Министерство транспорта не ответило на запрос о комментарии.

Остаётся непонятным, когда министерство примет решение о внедрении плана, который стал одним из наиболее радикальных предложений с тех пор как правительство объявило о борьбе с загрязнением воздуха три года назад.

Если план будет одобрен, то, вероятно, это создаст дополнительный стимул роста цен на алюминий, сталь и уголь, которые получали поддержку от усилий Китая, направленных на сокращение чрезмерного производства и "расчистки" загрязняющих секторов.

Однако длительное сокращение производственных мощностей усилит опасения о спросе на такое сырьё, как железная руда.

Сокращение также создаст большое преимущество для электроэнергетического, горнорудного секторов и трейдеров, поскольку они будут искать альтернативные маршруты поставок угля.

Инициатива затронет интересы пяти регионов: Пекина, портового города Тяньцзиня и соседней провинции Хэбэй, а также провинций Шаньдун, Шаньси и Хэнань.

Кроме того, министерство планирует закрыть заводы по производству пестицидов и фармацевтические производства, а также заводы удобрений, применяющие мочевину, если химикаты или медикаменты не жизненно необходимы для населения, говорится в документе.

Новость о грядущих изменениях появилась на фоне подготовки северных регионов Китая к очередному наплыву плотного смога на этой неделе. В понедельник государственные СМИ сообщили, что китайским городам, расположенным на трёх "магистралях" загрязнения, было сказано координировать усилия для сокращения выбросов.