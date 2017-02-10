НАТО единогласно поддерживает Украину на фоне обострения в Авдеевке

НАТО единогласно поддерживает Украину. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Североатлантиского альянса Роуз Готтемёллер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в четверг, 9 февраля.

"С тех пор как три года назад началась агрессия России, НАТО поддерживала Украину. И эта позиция остается неизменной", - подчеркнула Готтемёллер. Она напомнила, что накануне прошло заседание комиссии НАТО - Украина, на котором обсуждалось недавнее обострение ситуации в Донбассе.

"Каждый член альянса взял слово, чтобы выразить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметила Роуз Готтемёллер.

"НАТО не признаёт и не признает незаконную аннексию Крыма и осуждает продолжающиеся действия России, которые способствуют дестабилизации обстановки на востоке Украины", - подчеркнула замгенсека альянса.

Гройсман, в свою очередь, сообщил представителям НАТО об "активизации Россией агрессии против Украины вдоль всей линии соприкосновения на востоке страны". Отдельно обсуждалось положение в районе Авдеевки, где в последнее время шли наиболее ожесточенные боевые действия. Глава украинского правительства заявил, что в данный момент ситуация там взята под контроль.

Роуз Готтемёллер отметила обеспокоенность НАТО новой эскалацией насилия на востоке Украины. Она подчеркнула, что на протяжении последних двух лет бои в Донбассе шли почти каждый день, но на прошлой неделе наблюдатели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая ведет мониторинг ситуации в зоне конфликта, фиксировали более 10 тысяч нарушений перемирия в сутки.

"Мы не должны принимать происходящее как новую норму", - заявила Готтемёллер.